Kind fiel aus Gondel: Wie konnte DAS passieren?

Noch am Freitag sollte indessen ein Lokalaugenschein mit dem Magistrat durchgeführt werden. Die „Extasy“-Betreiberin kündigte zudem an, die Sicherheitsmaßnahmen noch weiter zu verschärfen. Auf die Gefahr loser Gegenstände weisen bereits jetzt Schilder an der Kassa hin, gibt sie zu bedenken. Man will nun aber noch mehr Hinweisschilder anbringen. Die Mindestgröße für Fahrgäste wurde übrigens nach dem Unfall um zehn Zentimeter auf 1,50 Meter angehoben.