Plante Irans Geheimdienst Anschlag in Dänemark?

„Wir haben es mit einem iranischen Geheimdienst zu tun, der einen Anschlag auf dänischem Boden plant.“ Ein norwegischer Staatsbürger mit iranischen Wurzeln befinde sich deswegen seit dem 21. Oktober in Untersuchungshaft, so der PET-Chef. Dem Mann wird vorgeworfen, dem iranischen Geheimdienst ermöglicht zu haben, in Dänemark tätig zu werden. Außerdem soll er an der Planung des Anschlagversuchs beteiligt gewesen sein. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe.