Diese verrückten Chips-Sorten gibt es wirklich

Es gab eine Zeit, in der Aufruhr unter den Chips-Liebhabern herrschte. Auslöser war die Produkterweiterung mit Ketchup, die kritisch neben Salz und Paprika in den Regalen beäugt wurde. Nach diesem Artikel werden Sie sich mit Wehmut daran erinnern. Denn mittlerweile findet man so ziemlich jedes erdenkliche Gericht in Chipsform ebenso wie die wildesten Kreationen. Die österreichischen Supermärkten blieben wir von den skurrilsten Sorten vorerst verschont. Lediglich online kann man sich einige der kulinarischen Mutproben nach Hause holen. Und damit die erst so richtig lustig werden, empfehlen wir Ihnen die Chips beim nächsten Filmabend in Schüsseln anzurichten. Mal sehen wie Ihre Gäste auf das unerwartete Geschmackserlebnis reagieren.