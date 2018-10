Burgenländer „überführte“ gemeine Dachrinnen-Bande

Ein aufmerksamer Burgenländer konnte mutmaßlichen Gaunern nun das Handwerk legen. Bei Kohfidisch wurde der Mann auf einen blauen Minivan aufmerksam. Er hielt seinen Pkw an und fragte raffiniert, ob die Männer an seinem Haus Reparaturen erledigen würden. Die beiden Ungarn stimmten zu. Auf dem Weg stoppte der potenzielle Kunde aber in Oberwart bei der Polizei. Auf Nachfrage der Beamten wollten die Männer nichts mehr von Dachrinnen-Reparaturen wissen. Die Polizei warnt und ersucht um Beobachtungen aus der Bevölkerung.