Dortmund lässt gegen Hertha BSC den Sieg liegen!

Der 33-jährige Routinier von der Elfenbeinküste verwertete in der 91. Minute einen Elfmeter nach Foul an Davie Selke und machte damit seinen Doppelpack nach dem Treffer in der 41. Minute perfekt. ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro spielte bei der Hertha durch. Für die fünftplatzierten Berliner war es das dritte Remis in Folge. Das Topspiel war überschattet von Ausschreitungen auf den Rängen in der Anfangsphase. Fans aus Berlin lieferten sich wenige Minuten nach Beginn auf der Nordtribüne eine Schlägerei mit der Polizei. Dabei gingen die Ultras mit Stangen gegen die Polizisten vor. Diese waren eingeschritten, als etwas 100 Hertha-Fans versucht hatten, die Tribüne zu verlassen.