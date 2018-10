Italien wird „keinen Euro für Banken ausgeben“

Die italienische Regierung will laut Vizepremier Luigi Di Maio angeschlagene italienische Banken, die hohe Bestände an heimischen Anleihen halten, im Krisenfall nicht retten. „Wir stehen den Banken zwar nahe, doch wir werden für sie keinen Euro der Italiener ausgeben. Wir haben dafür schon zu viel in den letzten Jahren ausgegeben“, sagte der Chef der Fünf-Sterne-Partei am Samstag.