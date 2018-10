Thiem: „So eine Klatsche ist extrem bitter“

Race of London

In Sachen Race to London sieht Thiem seine Situation nicht verkrampft. „Anderson ist sowieso vor mir, auf den habe ich nicht so geschaut. Es kommt drauf an, ob Del Potro spielt. Wenn der nicht spielt, schaut es sowieso sehr gut aus, wenn er spielt, dann wird es sehr eng“, erklärte Thiem. Del Potro hat als eigentlich qualifizierter Spieler seine Nennung für den Showdown bei den ATP Finals offiziell noch nicht zurückgezogen wie die APA am Freitag von der ATP erfahren hat. Aber er hat sich in Shanghai die rechte Kniescheibe gebrochen, was normalerweise zumindest sechs bis acht Wochen Heilungszeit braucht.