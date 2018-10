Gewaltsamer Sturm auf EU-Grenze vor Kroatien

Die Situation an der bosnisch-kroatischen Grenze eskaliert weiter - diese Woche haben Hunderte Flüchtlinge in Velika Kladusa versucht, die Hürde in die Europäische Union mit Gewalt zu überwinden. Die bosnische Polizei berichtete von Rangeleien, die sich während des Zusammenstoßes ereignet hatten. Tausende Asylwerber harren seit Monaten an der Grenze aus - sie hoffen, auf irgendeine Art und Weise in die EU zu gelangen.