Dank neuer Wanne herrscht weiter eitel Wonne

Nachfrage steigt

Die Investition des auch in Pöchlarn ansässigen Glasverpackungsspezialisten ist nicht nur ein Treueschwur für den Standort in Oberösterreich, wo sich auch Unternehmen wie die Greiner-Gruppe wohlfühlen, sondern auch ein klares Signal, dass das Unternehmen für die Zukunft gerüstet ist. Die Nachfrage nach Glasverpackungen steigt. „In Europa generell - und auch in Österreich“, sagt Johann Eggerth, Geschäftsführer der Vetropack Austria.