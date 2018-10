Orange Überraschung für die grauen Riesen

Ein bisschen Zeit bleibt zwar noch bis Halloween, doch für die grauen Riesen im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat es bereits am Donnerstag eine in mehrerlei Hinsicht große Überraschung gegeben. So wurden die Dickhäuter kulinarisch verwöhnt, und zwar mit einem Festmahl aus Riesenkürbissen - einer davon wog stolze 415 Kilogramm.