Sofia Richie zeigt sich heiß wie nie auf Instagram

Seit einem Jahr ist die Tochter von Sänger Lionel Richie mit Kourtney Kardashians Ex liiert. Und obwohl die beiden 15 Jahre Altersunterschied trennen, scheint das Paar glücklich wie nie zu sein. „Scott und Sofia sind gerade an einem sehr guten Punkt, er hätte niemals gedacht, dass er jemanden so sehr lieben könnte wie Kourtney“, plauderte ein Insider kürzlich aus. „Scott denkt, dass Sofia großartig, sexy und sogar heißer als Kourtney ist!“