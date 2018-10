Heeresrekrut (19) richtet Gewehr gegen sich selbst

Trauer und Bestürzung herrschten am Dienstag in der Türkkaserne in Spittal. Ermittler des Landeskriminalamtes und Gerichtsmediziner versuchen, das Drama zu klären, das sich in einer Gemeinschaftsunterkunft abgespielt hatte. Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Vormittag waren die Hintergründe noch völlig unklar.