Mozarteum: Stahl und Glas statt geschütztem Trakt

Dieser Mitteltrakt zwischen den Häusern Schwarzstraße 26 und 28 soll fallen, obwohl er Weltkulturerbe-Status hat und in der Altstadtschutzzone I liegt: 350m² an Nutzfläche wollen die Architekten so schaffen, eine zeitgemäße, luftige und helle Glas-Stahl-Konstruktion, die nur an wenigen Punkten mit beiden Gebäuden verbunden ist. Ebenerdig ist so auf 200 ein erweiterter Eingangsbereich für Veranstaltungen samt Café geplant, aufgrund der Bauweise (Glas-Zwischendecke) mit Tageslicht-Einfall.

Auch der Kellerbereich wird ausgebaut, im ersten Stock ist das neue Pausenfoyer mit 170m² geplant.