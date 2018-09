Mozarteum: Teilabriss geplant

Auch Architekt Ing. Erich Wenger bekam Post von Salzburgs oberster Denkmalschützerin Ing. Eva Hody und freute sich: „Das Denkmalamt bestätigt in einem Statement die Einräumung eines Teilabbruches der historischen Substanz“, so steht es in einem Brief vom Oktober 2017. Damit hätte Hody, die auch für höhere Weihen in Wien gehandelt wird, ihre Kompetenz eindeutig überschritten: Um so eine Frage zu klären, müsste sie den Denkmalrat einberufen. Krone-Anfrage dazu: „Nein, das habe ich nicht getan.“