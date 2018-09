Das Mozarteum wird jetzt zum Denkmalschutz-Krimi

Barrierefreiheit, ein größeres Pausenfoyer, ein Tagescafé und moderne Toilettenanlagen - das steht am Wunschzettel des Mozarteums. Schon vor dem seit Oktober 2017 laufenden Architektenwettbewerb klopfte Stiftungs-Präsident Johannes Honsig-Erlenburg deshalb bei Salzburgs oberster Denkmalschützerin Ing. Eva Hody an, was machbar sei. Und die rückte mit einer Blanko-Abriss-Erlaubnis heraus - die „Krone“ berichtete bereits. Hody, sinngemäß: Beim Zwischentrakt handle es sich zwar um Teile eines Denkmals, aber von der Qualität und vom Volumen her sei es irgendwie doch kein Denkmal, also können man diesen Teil einfach abtragen.