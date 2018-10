Unheimliche Serie an Frauenmorden in Österreich

Das Fachmagazin „Kriminalpolizei“ lässt in Sachen sich nach oben drehender Gewaltspirale jedenfalls mit weiteren Zahlen aufhorchen. Laut dem Europäischen Statistikamt (Eurostat) wurden aus dem Jahr 2015 die Daten von 34 Ländern verglichen. Demnach gab es nur in Norwegen (14 von 25) und in unserem Nachbarland Slowenien (neun von 17) mehr weibliche als männliche Mordopfer. Der blutige Trend setzt sich also fort.