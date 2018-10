Amoklauf geplant: Freispruch wegen „Gesetzeslücke“

Tagebucheinträge alleine reichen nicht

Grund genug gibt es, geht es nach dem Bauchgefühl wohl aller im Gerichtssaal Anwesenden. Doch nach dem Buchstaben des Gesetzes sind Tagebucheinträge - nichts! „Heute Amoklauf in Florida. Starke Leistung. 17 Bastarde weniger auf der Welt. Wie gerne würde ich das auch machen“ oder „Ich würde die Eingänge der Schule in Brand setzen, damit keiner rauskann. Und dann einen nach dem anderen erschießen“ oder „Ich will auch so großen Einfluss auf die Geschichte haben wie Hitler“ - nichts! Auch das kurzfristige Posten eines Fotos aus der Klasse, auf dem die Lehrerin und einige Schüler mit Kreuzen markiert sind - nichts!