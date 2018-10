Abschiebung verhindert: Schwedin droht Gefängnis

Die Studentin hatte am 23. Juli den Abflug einer Maschine auf dem Göteborger Flughafen gestoppt. Sie weigerte sich, sich auf ihren Platz zu setzen, weshalb die Maschine nicht starten konnte. Tatsächlich erreichte Ersson es an diesem Tag, die Zwangsabschiebung des 52-Jährigen zu verhindern. Der Pilot ordnete schlussendlich an, den Afghanen von Bord zu bringen. Später wurde der Mann allerdings dennoch nach Afghanistan abgeschoben.