Siemens vor Milliardenauftrag im Irak

Trotz massiver Interventionen von US-Präsident Donald Trump dürfte sich der deutsche Technologiekonzern Siemens im Ringen um einen Milliarden-Auftrag im Irak gegen den US-Konkurrenten General Electric bewährt haben. Die Münchner haben nämlich am Sonntag eine Absichtserklärung mit der Regierung in Bagdad für den Ausbau der Stromkapazitäten in dem Golfstaat unterzeichnet. Obwohl der Irak eines der ölreichsten Länder der Welt ist, leidet die Bevölkerung unter der schlechten Versorgung mit Elektrizität. Vor allem, wenn die Iraker in den heißen Sommermonaten mit Temperaturen von bis zu 50 Grad ihre Klimaanlagen einschalten, fällt ständig der Strom aus. Dies soll sich nun mir deutscher Hilfe ändern. Allerdings wurde eine solche - rechtlich nicht bindende - Absichtserklärung auch mit General Electric unterzeichnet. Es sieht also ganz nach einer Teilung des Auftrags aus.