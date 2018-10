„Eine Gefahr für Italien und ganz Europa“

Salvini rührt Werbetrommel beim „Spatzenfest“

Daher rührt auch der Lega-Chef persönlich die Werbetrommel in der Provinz. Sein Showtalent zeigte der für seine markigen rechten Sprüche bekannte Salvini am Wochenende bei einem unüblichen Besuch am traditionellen Fest der Kastelruther Spatzen. Das jährliche „Spatzenfest“ ist ein gänzlich unpolitisches Massenevent für Fans der volkstümlichen Musik, viele davon reisen aus Deutschland an. Trotzdem wurde Salvini dort frenetisch empfangen.