Ölspur in Wiener City: Heftige Kritik an MA 48

Zehn Stunden lang mussten sich Wiener Autofahrer am Donnerstag durch Staus in der Stadt kämpfen. Eine Ölspur sorgte für Behinderungen vom Parlament bis zur Nordbrücke. Viele der Betroffenen fragen sich, warum die Reinigung der Straßenzüge so lange gedauert hat. Die MA 48 weist jede Kritik von sich.