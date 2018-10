„Ist mein Typ“: Trump lobt Angriff auf Journalist

Khashoggi war mutmaßlich im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet worden. Trump sagte am Donnerstag, er gehe davon aus, dass der Journalist tot sei. Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsse die US-Reaktion gegenüber Saudi-Arabien „sehr streng“ ausfallen. In den vergangenen Tagen hatte Trump aber wiederholt die Bedeutung der Partnerschaft zu dem Königreich und der milliardenschweren US-Rüstungsexporte in das Land betont. Der US-Präsident wirft Medien immer wieder vor, falsche Nachrichten zu verbreiten.