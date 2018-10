Rekord: Britin radelte in 125 Tagen um die Welt

Nach 125 Tagen ist die Britin Jenny Graham (38) am Donnerstagabend nach ihrer Weltumradelung wieder in Berlin eingetroffen - und hat damit nach Angaben der britischen Botschaft einen Weltrekord aufgestellt. Sie habe als erste Frau alleine die Weltumrundung in dieser Zeit geschafft und den bisherigen Rekord von 144 Tagen unterboten, teilte die Botschaft mit.