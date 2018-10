Auto-Attacke! Arnautovic parkt Evra zu - das Video

Marko Arnautovic ist nach der Länderspiel-Pause mit richtig guter Laune zu WestHam zurückgekehrt. Und das bekommen auch seine Mannschaftskollegen zu spüren. Allen voran Frankreich-Star Patrice Evra, der sich nach Ende seines Vertrages noch immer beim Londoner Tradtionsklub fit hält. Via Instagram-Story zeigt Marko wie er Evra mit seiner silbernen Nobelkarosse am Trainingsgelände zugeparkt hat. Der spöttische Kommentar von Arnautovic dazu: „Bro, you are going nowhere, you wait until i leave“. Heißt: Evra du wirst warten bis ich wegfahre - natürlich mit einem schadenfrohen Lacher von Marko unterlegt.