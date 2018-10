Verurteilter im Sexmord von Gmunden wittert Chance

Pokal als mögliche Tatwaffe

Andere Verletzungsursachen seien laut Gutachten daher „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ auszuschließen. Die in einer Gmundner Villa lebende 51-Jährige soll nicht an Folgen von Faustschlägen oder einem Sturz auf Waschbetonplatten ihres Gartens gestorben sein. Unerklärlicherweise ist der Pokal als mögliche Tatwaffe aber während der gesamten Hauptverhandlung überhaupt nicht thematisiert worden.