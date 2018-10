Autolenker fuhr Schüler (14) nieder und flüchtete

Der Unfall passierte am Montag gegen 6.45 Uhr in der Innviertler Gemeinde Eberschwang. Ein 14-jähriger Schüler war zu Fuß auf der Pfarrhof-Gemeindestraße in Richtung Bushaltestelle unterwegs. Dort angekommen, blieb er kurz stehen, bückte sich und holte etwas aus seiner Schultasche.