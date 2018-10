Seit 70 Jahren rieselt in Steyrling leise der Kalk

Klaus an der Pyhrnbahn! Da denkt man wohl zuerst an die Tunnelkette der Autobahn A 9 und dann an die Urlaubsregion Pyhrn-Priel. Weniger schnell rückt das Kalkwerk Steyrling ins Bewusstsein. Dabei ist es ein wichtiger Lieferant für die Stahlherstellung im Voestalpine-Werk in Linz.