Hohe Stiefel und harter Rock von KISS

„I was made for lovin’ you baby“ Der Hit aus 1979 entsprach nicht dem typischen Sound der Hard-Rocker von Kiss, wurde aber legendär. Nicht genug von dieser Musik konnten ungarische Musiker kriegen, daher wurden sie 1995 zur „Kiss forever Band“. Kostüme ließen sie anfertigen, Frisuren und Schminke stehen den Vorbildern ebenfalls in nichts nach. Sogar der echte Kiss-Drummer Eric Singer trat mit den Jungs auf. Für ihn ist die Tribute-Band die beste authentische Kiss-Band. Es folgten 1000 Shows in 27 Ländern. Zum 20. Bühnenjubiläum spielte Ex-Kiss-Gitarrist Bruce Kulick mit der „Kiss forever Band“, die Gert Prix nun nach Klagenfurt holt.