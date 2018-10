Linz: Schon wieder eine Frau sexuell belästigt

In Linz-Urfahr ist am Samstagabend erneut eine Frau sexuell belästigt worden. Die 30-Jährige ging am Treppelweg entlang der Donau, als plötzlich ein Mann neben ihr zu onanieren begann. Der Vorfall ereignet sich gegen 16.30 Uhr im Bereich Plesching am Treppelweg entlang der Donau, als plötzlich ein Mann mit nacktem Oberkörper und heruntergelassener Hose neben ihr stand und an sich selbst Hand anlegte.