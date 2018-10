„Super-Retter“ auf vier Pfoten weltweit im Einsatz

Gefährliche Einsätze in vielen Ländern

Harald Winkler war mit seinen Hunden bereits auf etlichen, nicht ungefährlichen Einsätzen in aller Welt. In Armenien, der Türkei, Taiwan, Algerien, im Iran, nach Erdbeben, Vermurungen, in zerstörten Gebäuden. „Die Trümmersuche ist wohl die schwierigste Disziplin für Hunde, weil der Sichtkontakt zum Vermissten fehlt, das Gelände oft gefährlich ist.“ Auch die Verletzungsgefahr ist groß. „Patscherl haben sich leider nicht so bewährt, aber es sind stets Tierärzte dabei.“