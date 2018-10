Todt schaut regelmäßig bei Schumacher vorbei!

Ein Bild, das auf einem Schrank hinter dem Schreibtisch in seinem FIA-Büro in Paris steht, zeigt die enge Verbundenheit von Todt mit Schumacher. Darauf zu sehen sind seine „drei Schätze. Michael, Michelle und mein Sohn. Das Bild wurde geschossen, als ich 2011 in die französische Ehrenlegion aufgenommen wurde. Sie kamen zur Feier. Sie alle lieben sich - und das bedeutet mir sehr viel." Daher ist es für Todt keine Frage, einem seiner “Schätze„ auch in der schwierigen Zeit seit dem schweren Ski-Unfall in Meribel Ende Dezember 2013 beizustehen.