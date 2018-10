Die berührende Botschaft von Eugenies Traumkleid

Kennengelernt haben sich die beiden vor acht Jahren in einem Skigebiet in der Schweiz. Ihre Liebe überstand auch eine Fernbeziehung, denn Eugenie lebte zwischenzeitlich in New York. Während eines gemeinsamen Urlaubs in Nicaragua hielt Brooksbank zu Neujahr um die Hand der Prinzessin an, die als Kunstexpertin arbeitet und Schirmherrschaften für Organisationen im Gesundheitsbereich betreut. Sie selbst musste sich als Zwölfjährige einer Wirbelsäulenoperation unterziehen.