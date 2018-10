Haas gegen Top-10-Spielerin Bertens chancenlos!

Görges unterlag Petkovic nach vergebenem Matchball

Die Deutsche Julia Görges schied später am Abend im innerdeutschen Duell mit Andrea Petkovic in der ersten Runde mit 6:1, 5:7, 4:6 aus. Die favorisierte Top-Ten-Spielerin hatte bereits 6:1, 4:1 geführt und vergab einen Matchball. Petkovic trifft am Donnerstag im Achtelfinale mit Tatjana Maria auf eine weitere Landsfrau. Für Petkovic war die Abwehr des Matchballs bei 4:5 im zweiten Durchgang die Wende. Mit drei Spielgewinnen in Folge stellte sie den Satz-Gleichstand her. Im Entscheidungssatz gaben auch die bekannten kämpferischen Qualitäten der 31-Jährigen den Ausschlag.