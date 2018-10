Roger Federer besteht 1. Shanghai-Test in 3 Sätzen

Federer war während seiner Turnierpause nur beim von den Europäern gewonnenen Laver Cup in Chicago angetreten. In einer Partie auf sehr hohem Niveau agierte er gegen Medwedew sehr angriffig, tauchte 42-mal am Netz auf und gewann dabei 29 Punkte. Auch das Service funktionierte hervorragend, zehn Assen stand kein Doppelfehler gegenüber. Im Achtelfinale trifft Federer am Donnerstag auf den Spanier Roberto Bautista Agut.