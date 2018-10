GAME CITY 2018: Die Cosplayer kommen!

Allgemeine Infos und Zeitplan zur Cosplay-Parade

Wann: Samstag, 20. Oktober 2018

Start: 13.00 Uhr SUBOTRON shop im MuseumsQuartier Electric Avenue, 1060 Wien



Die Cosplay-Parade führt am Ring entlang bis zum Friedrich-Schmidt-Platz und danach auf die Bühne der GAME CITY am Wiener Rathausplatz, wo sich alle Cosplayer um 14.30 Uhr versammeln. Ende: 15 Uhr auf der GAME CITY-Bühne am Wiener Rathausplatz.