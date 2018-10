„The Dark“: Das Grauen lauert in Kanadas Wäldern

Der finstere Tann ist bevorzugter Ort des Grauens, ob in Grimm‘schen Märchen oder im Genre des Horrorfilms. Durch diesen hier geistert Karl Markovics als polizeilich gesuchter Unhold, der in seinem Auto einen blinden Teenager kutschiert. Und dann ist da noch Mina (Nadia Alexander), eine rabiate Untote, die in ihrem Rucksack eine blutverschmierte Axt und einen abgewetzten Teddy aufbewahrt.