Interpol-Präsident wird seit China-Reise vermisst

Der Präsident der internationalen Polizei-Organisation Interpol, Meng Hongwei, wird vermisst. Seine Ehefrau hatte die Behörden alarmiert, da seit einer China-Reise des Interpol-Präsidenten Ende September jedes Lebenszeichen von ihm fehlt. In dem Fall ermittle die französische Justiz, weil Interpol seinen Sitz in Lyon hat, hieß es am Freitag vonseiten der Ermittler.