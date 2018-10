Testphase für Ärzte-Hotline in fünf Bezirken

Was tun, wenn abends oder am Wochenende der Hausarzt nicht erreichbar ist? Bisher stand in solchen Fällen der hausärztliche Notdienst unter der Nummer 141 zur Verfügung. Künftig wird dieser mit einer neuen 24-Stunden-Hotline aufgewertet, die in Linz, Linz-Land, Urfahr Umgebung, Freistadt und Perg ab Ende Oktober getestet wird.