Millionenbetrüger (26) das Handwerk gelegt

2,4 Millionen Euro! Ein nettes Vermögen soll der serbische Unternehmer in der österreichischen Bundeshauptstadt am Fiskus vorbeigeschleust haben. Außerdem habe er laut Polizei seinen Mitarbeitern „zustehende Zahlungen“ vorenthalten. Ersten Informationen zufolge agierte der Mann trotz seines noch relativ jungen Alters wie ein krimineller Vollprofi: Er soll gleich mehrere Unternehmen aus dem Boden gestampft, im Hintergrund jedoch am Staat vorbeigewirtschaftet haben.