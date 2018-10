Studie zeigt, was Erdogan falsch macht

Externe Faktoren haben keinen so großen Einfluss

Die wichtigste Lehre, die die Analysten aus dem Datenpool von 20 Jahren Inflationsforschung ziehen: Externe Faktoren wie etwa Preisschwankungen bei Rohstoffen haben keinen so großen Einfluss auf die Inflation eines Landes wie gedacht. Auch andere Schocks, also etwa globale Wirtschaftskrisen, erschüttern die Teuerung in Schwellenländern nicht stärker als anderswo. Eine viel größere Rolle, die den Weg der Inflation bestimme, sei die eigene Finanz- und Geldpolitik eines Landes.