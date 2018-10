Lewis Hamilton will jetzt schnelle WM-Entscheidung

Weltmeister Lewis Hamilton lässt nicht locker. Trotz seines bereits gewaltigen Vorsprungs will es der Mercedes-Pilot nicht ruhig angehen, sondern seinen fünften Formel-1-Titel so schnell wie möglich perfekt machen und am liebsten auch am Sonntag in Suzuka gewinnen. Widersacher Sebastian Vettel hält vor dem Rennen in Japan hingegen nichts von Rechenspielen. Fährt der Brite in Suzuka seinen 4. Sieg in Serie ein, kann er schon im darauffolgenden Rennen in den USA am 21. Oktober als Weltmeister feststehen.