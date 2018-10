Was ein kleiner Roboter zu erzählen hat ...

Das ist „Pepper“. „Pepper“ ist einer der fortschrittlichsten Humanoiden, die man derzeit am Markt kaufen kann, und in Österreich eine kleine Berühmheit - ist er doch hierzulande der bislang einzige seiner Art. Im Zuge des IoT Fachkongresses in Wien bekam „Krone“-Redakteur Stefan Steinkogler die Möglichkeit, den Roboter zu interviewen. Was der Kleine zu erzählen hat, erfahren Sie am Freitag auf krone.at sowie in der „Krone“.