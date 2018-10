GIS-Abschaffung: „Warum keine freie Medienwahl?“

Doetti fürchtet, dass sich mit einer Abschaffung der Gebühren die Werbeeinschaltungen erhöhen würden. RoW66 ist ebenfalls bereit, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bezahlen, wünscht sich aber im Gegenzug mehr Service: „Dafür sollte der Empfang aber auch überall in der EU via Internet möglich sein.“ Und-nu-a-Tiroler kann die Diskussion nicht nachvollziehen. „Es gibt wenige Institutionen bei uns, die so erhaltenswert sind wie der ORF. Wo auf der Welt kann man ein so qualitatives, ausgleichendes Fernseh- und Radioproramm genießen! Dass das was kostet, sollte eigentlich jedem klar sein“, meint er.