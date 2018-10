Auto gegen Baum: Frau tot, drei Kinder verletzt

Warum genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Was aber feststeht: Eine 55-jährige Frau aus Bad Bleiberg fuhr am Dienstag gegen 21 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bleiberger Straße. Sie lenkte das Fahrzeug in Richtung Mittelwald ob Villach, im Auto saßen auch die drei Enkelkinder der Frau: ein Bub im Alter von sechs und zwei Mädchen im Alter von neun und drei Jahren.