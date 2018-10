Mysteriöser Tod eines Wiener Top-Anwalts (35)

Wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek, bestätigte, werde derzeit vom Verdacht der fahrlässigen Tötung ausgegangen. Ermittelt werde zurzeit gegen unbekannte Täter. Der junge Jurist, der sich auf Wirtschafts-, Kapitalmarkt- und Kartellrecht spezialisiert hatte, war seit über zehn Jahren in einer angesehenen, im In- und Ausland gefragten Wirtschaftskanzlei beschäftigt gewesen. Dem Vernehmen nach war er unter anderem in die Rechtsvertretung des in Wien ansässigen ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch eingebunden.