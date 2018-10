Bub (13) schwebte nach Hai-Attacke in Lebensgefahr

Der 13-jährige Keane Webre-Hayes wurde in Kalifornien von dem Hai angegriffen und schwer verletzt. Der Zustand des Buben sei auch zwei Tage nach der Attacke ernst, meldete der Sender CNN in der Nacht auf Dienstag unter Berufung auf behandelnde Ärzte. Keane habe schwere Verletzungen am Oberkörper erlitten und sei zunächst in Lebensgefahr gewesen.