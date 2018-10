Beinhart! Hier gehen Radfahrer an ihre Grenzen

Während die weltbesten StraßenradfahrerInnen bei der Straßenrad-WM in Innsbruck-Tirol gleich zwölf Mal um WM-Gold fahren, konnten sich am 29. September 2018 genau 2.018 HobbysportlerInnen auf ihren ganz persönlichen Höllenritt begeben und beim Jedermann-Rennen „Krone Ride to Höll“ mitmachen. Die Highlights sehen Sie oben!