metoo-Aufdeckerin gibt Sex mit Minderjährigem zu

Die italienische Schauspielerin und #metoo-Aktivistin Asia Argento gibt nun doch zu, Sex mit dem US-Schauspieler Jimmy Bennett gehabt zu haben, der Missbrauchsvorwürfe gegen die 43-Jährige erhoben hat. Allerdings deutete sie in einem Interview am Sonntagabend an, der zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährige Bennett habe sie überrumpelt.