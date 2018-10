Massenpanik nach Knall bei Show im Central Park

Coldplay-Sänger: „Ihr seid in Sicherheit“

Auch Coldplay-Sänger Chris Martin versuchte, das Publikum zu beruhigen: „Es ist lediglich ein Zaun umgestürzt. Niemand will hier auf dem Gelände anderen Menschen Gewalt antun. Beruhigt euch, ihr seid in Sicherheit. Und wenn ihr bereit seid, dann können wir uns nun Janet Jackson ansehen.“