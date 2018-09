Ravensburg: Messerangreifer kommt in Psychiatrie

Jener 21-jährige Afghane, der am Freitag in der Innenstadt von Ravensburg im deutschen Bundesland Baden-Württemberg drei Passanten mit einem Messer verletzt hat, kommt in eine psychiatrische Einrichtung. Anstelle eines Haftbefehls wurde ein sogenannter Unterbringungsbefehl erlassen. Die Polizei teilte am Samstag mit, der afghanische Asylwerber leide nach der Einschätzung eines Gutachters an einer tief greifenden psychiatrischen Erkrankung.